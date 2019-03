Incontro pubblico della nuova commissione Città di Lucca con il sindaco, gli assessori ed i commercianti

Altri articoli in Confcommercio

mercoledì, 13 marzo 2019, 12:55

Iscrizioni aperte per due nuovi percorsi formativi gratuiti a cura di Ebit – Ente bilaterale terziario Toscana – che si svolgeranno nella sede Confcommercio di Lucca (via Fillungo, 121) tutti i lunedì dal 6 maggio al 10 giugno

mercoledì, 13 marzo 2019, 12:43

E’ in programma mercoledì 20 marzo alle 20,30 a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, la serata di presentazione ufficiale alla città della neonata Commissione Città di Lucca, organismo voluto proprio da Confcommercio

giovedì, 7 marzo 2019, 14:19

Dalla prossima settimana il via all’operazione: l’obiettivo è calibrare il più possibile il futuro piano per la raccolta dei rifiuti sulle risposte fornite dai negozianti

martedì, 5 marzo 2019, 14:02

E' Giovanni Martini il presidente della nuova Commissione Città di Lucca di Confcommercio, nata sulla scia della ex Commissione Centro Storico ed estesa anche ai quartieri della prima periferia cittadina di Arancio, Borgo Giannotti, San Concordio e Sant'Anna

martedì, 5 marzo 2019, 12:37

Esprime commozione Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara nell'apprendere la notizia della avvenuta scomparsa della signora Liliana Martini, fondatrice del negozio Mode Mignon, marchio storico legato in modo indissolubile a Lucca e che nel tempo è diventato uno dei simboli di eleganza per la città

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:07

Proficuo incontro mercoledì mattina fra l’assessore al traffico del comune di Lucca Celestino Marchini e una delegazione di commercianti della zona ovest del centro storico e del quartiere di Sant’Anna, avente come spunto di partenza i lavori in corso per la nuova rotatoria di piazzale Boccherini, ma che poi ha...