Confcommercio



La Commissione Città di Lucca si presenta

mercoledì, 13 marzo 2019, 12:43

E’ in programma mercoledì 20 marzo alle 20,30 a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, la serata di presentazione ufficiale alla città della neonata Commissione Città di Lucca, organismo voluto proprio da Confcommercio che - sull’esempio della ex Commissione Centro Storico – manterrà invariate le sue funzioni di organismo sindacale, ma ampliando il proprio raggio di azione ai principali quartieri della prima periferia ovvero sia Arancio, Borgo Giannotti, San Concordio e Sant’Anna.



Dopo la nomina dei 16 componenti – scaturita da incontri e votazioni fra i commercianti avvenuta zona per zona – e la successiva nomina all’unanimità del presidente e dei suoi vice, mercoledì 20 il neonato organismo si presenterà nel corso di una serata aperta a tutti i commercianti e alla quale sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale, ai quali verrà illustrato il programma della Commissione e rivolta una domanda per ciascuna delle aree interessate, relativa alla questione che i vati responsabili di zona – avendo sentito i propri colleghi – ritengono prioritaria per l’area stessa. In attesa di questa serata, il presidente Giovanni Martini assieme agli altri componenti della Commissione sta lavorando alla creazione di gruppi di lavoro anche in altre zone rimaste al momento “scoperte”: un’operazione, questa, che nasce proprio dalle richieste dei tanti imprenditori che stanno seguendo con interesse e partecipazione la nascita di questo nuovo e allargato organismo sindacale.



La Commissione Città di Lucca risulta così composta: Giovanni Martini, presidente; Alberto Venga (centro storico), Charles Di Benedetto (Arancio), Pietro Di Grazia (Borgo Giannotti), Eunice Brandoni (San Concordio) e Sara Guerrini (Sant’Anna), vicepresidenti; Maria Barone e Luciano Landucci (Centro storico – zona est); Simona Del Ry, Daniele Martone e Ileana Nutini (Centro storico – zona nord); Walter Brondi e Isola Carrara (Centro storico – zona ovest); Samir Sanai e Claudia Salas Lazzari (Centro storico – zona sud); Mirko Tognetti (Sant’Anna)., componenti.