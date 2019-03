La commozione di Confcommercio per la scomparsa di Liliana Martini

Altri articoli in Confcommercio

martedì, 5 marzo 2019, 14:02

E' Giovanni Martini il presidente della nuova Commissione Città di Lucca di Confcommercio, nata sulla scia della ex Commissione Centro Storico ed estesa anche ai quartieri della prima periferia cittadina di Arancio, Borgo Giannotti, San Concordio e Sant'Anna

giovedì, 28 febbraio 2019, 15:07

Proficuo incontro mercoledì mattina fra l’assessore al traffico del comune di Lucca Celestino Marchini e una delegazione di commercianti della zona ovest del centro storico e del quartiere di Sant’Anna, avente come spunto di partenza i lavori in corso per la nuova rotatoria di piazzale Boccherini, ma che poi ha...

mercoledì, 27 febbraio 2019, 12:52

Iscrizioni aperte per "Cibus – Cibo buono e sapori", nuovo percorso formativo finanziato dalla Regione Toscana e finalizzato alla formazione di nuovi operatori della ristorazione

lunedì, 25 febbraio 2019, 10:59

Tempo di grandi collaborazioni per il Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio. Per i prossimi mesi infatti, il Ccn si lega a due importanti eventi che si terranno nel centro storico

lunedì, 25 febbraio 2019, 10:42

Quale futuro per le botteghe di macelleria del nostro territorio? Per rispondere alla domanda e capire meglio prospettive ed esigenze della categoria, la Federcarni ha deciso di fare una profonda ricognizione con i suoi associati delle due province attraverso un sondaggio/intervista

giovedì, 21 febbraio 2019, 16:10

Torna a prendere la parola Pietro Bonino, presidente del sindacato albergatori di Confcommercio Lucca, in merito alla sentenza del Tar del Lazio che ha sancito l’obbligo di applicazione della legge sui cosiddetti affitti brevi per i portali come Airbnb