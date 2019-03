Confcommercio



Migliorare la comunicazione aziendale: due percorsi gratuiti a cura di Ebit Toscana

mercoledì, 13 marzo 2019, 12:55

Iscrizioni aperte per due nuovi percorsi formativi gratuiti a cura di Ebit – Ente bilaterale terziario Toscana – che si svolgeranno nella sede Confcommercio di Lucca (via Fillungo, 121) tutti i lunedì dal 6 maggio al 10 giugno prossimi. I due percorsi saranno finalizzati a migliorare la comunicazione aziendale e in particolare si parlerà di "Strategie di vendita" (percorso di 8 ore) e "Gestione dei conflitti" (16 ore). Il termine ultimo per iscriversi è quello di lunedì 15 aprile: le lezioni si svolgeranno in orario mattutino dalle 9 alle 13 e saranno a iscrizione gratuita per i dipendenti delle aziende in regola con il pagamento del contributo all'Ente bilaterale terziario Toscana. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica lucca@ebittosc.it oppure chiamare al numero di telefono 0583/47311 (referenti Luca Dini e Sabrina Lenzi).