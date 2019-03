Confcommercio



Nuovo porta a porta in centro storico, sistema ambiente fa visita alle attività commerciali per capirne le esigenze

giovedì, 7 marzo 2019, 14:19

Riunione questa mattina (giovedì) a Palazzo Sani, sede di Confcommercio, richiesta dall’amministrazione comunale per illustrare ai rappresentanti delle associazioni di categoria alcuni punti riguardanti il progetto di riforma della raccolta porta a porta in centro storico, con riferimento specifico ovviamente al settore del commercio. Alla riunione erano presenti, fra gli altri, l’assessore all’ambiente Francesco Raspini e la dirigente tecnica di Sistema Ambiente Caterina Susini – per conto del Comune –; il direttore Rodolfo Pasquini, il presidente della Commissione Città di Lucca Giovanni Martini e il presidente del Ccn Matteo Pomini – per conto di Confcommercio -. Nel corso dell’incontro Raspini e Susini hanno illustrato i dettagli di un’operazione che prenderà il via all’inizio della prossima settimana e che vedrà personale di Sistema Ambiente recarsi in visita a tutte le attività commerciali del centro storico per conoscere le singole esigenze in termini di raccolta dei rifiuti e di necessità di vario tipo per la fase di smaltimento. L’intento di Sistema Ambiente è quello di realizzare una mappatura puntuale e ben circostanziata del tessuto commerciale, per poi procedere alla stesura di un nuovo progetto di raccolta porta a porta calibrato sulla base delle risposte ottenute. Un primo passaggio conoscitivo, in sostanza, per il quale Raspini e Susini hanno chiesto ai rappresentanti di Confcommercio presenti alla riunione di farsi interpreti con i commercianti, affinché collaborino fattivamente alla realizzazione di questa mappatura.