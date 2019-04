Confcommercio



A Lucca il consiglio della Fimaa: "Compravendite, segnali positivi"

venerdì, 12 aprile 2019, 19:23

di eliseo biancalana

Si svolge oggi e domani a Palazzo Sani il consiglio nazionale della Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d'affari) che riunisce 12 mila imprese per un totale di 40 mila addetti. Durante una pausa dei lavori, il presidente nazionale Santino Taverna e il presidente di Lucca e Massa Carrara Alessandro Gabriele hanno incontrato i giornalisti per parlare dell'andamento del settore immobiliare.

Secondo il presidente nazionale il settore sta vivendo una "rivoluzione copernicana" con un passaggio da un mercato "di richiesta" a uno di "forte offerta". Dopo la crisi di inizio decennio, adesso si vedono però dei segni di inversione. "Dal 2014 si sono registrati dei segnali positivi nell'incremento del numero di compravendite in tutto il territorio nazionale" ha sostenuto Taverna, ricordando che nel 2013 si è registrato il dato più basso: 390mila, quando nel 2007, prima della crisi, erano state 860mila. "Nel 2018 sono state 580mila" ha rilevato. Il presidente ha evidenziato l'importanza dei compratori esteri: "Gli investimenti stranieri negli ultimi 7-8 anni sono stati di 40 miliardi di euro; il 40 per cento a Milano, il resto in tutte le regioni. La Toscana è sicuramente un'attrattiva importante".

A detta di Taverna, negli ultimi 10 anni il valore degli immobili è crollato del 25-30 per cento. Un dato però non omogeneo sul territorio nazionale. "A Milano – ha osservato – i prezzi negli ultimi due anni stanno addirittura incrementando". Secondo il presidente nazionale oggi nella scelta del compratore influiscono soprattutto due elementi: l'ubicazione dell'immobile e l'efficienza energetica. Il presidente Gabriele ne ha aggiunto un terzo: il confronto tra le rate del muto e i canoni degli affitti. "È forte la volontà delle famiglie italiane di valutare l'immobile la cassaforte dei propri risparmi" ha detto Taverna sull'atteggiamento degli italiani verso il mattone.

Guardando al mercato lucchese, Gabriele ha riferito che i valori immobiliari sono calati di oltre il 50 per cento rispetto ai livelli pre-crisi. Il crollo è stato meno accentuato in centro storico. "Il mercato prevalente è quello della periferia" ha detto ancora il presidente della sezione di Lucca e Massa Carrara, ma c'è anche "una fortissima richiesta nel fare piccoli investimenti per acquistare appartamenti in centro storico". In città i compratori cercherebbero soprattutto immobili da impiegare a fini turistici. Come problematica che penalizza Lucca Gabriele ha evidenziato il tema della viabilità, sia per i limiti dei collegamenti ferroviari sia per il problema del traffico pesante. "Lucca è una città bellissima però è affogata dai tir" ha osservato.