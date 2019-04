Confcommercio



"Borghi in fiore", scatta in centro storico un nuovo mercatino rionale di qualità

giovedì, 18 aprile 2019, 11:25

Prende il via martedì prossimo 23 aprile un nuovo mercatino rionale in centro storico che – organizzato da Confcommercio – si svolgerà ogni settimana al mattino, dalle 8 alle 13, a Porta dei Borghi. Tema portante di questo nuovo mercato sarà quello del verde e dei fiori e per questa ragione il nome scelto è proprio "Borghi in Fiore", che vedrà mettere in esposizione e vendita diversi generi di piante, accompagnate anche da banchi di produttori agricoli specializzati in piantine aromatiche e miele. Pochi banchi mirati e di qualità, con l'intento di promuovere in maniera permanente, tutto l'anno, una delle autentiche eccellenze del nostro territorio.