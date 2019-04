Confcommercio



Concorso espositori di S. Zita, ecco i vincitori 2019

sabato, 27 aprile 2019, 15:40

E' la società agricola Carraia - Anffas ad aggiudicarsi il primo premio della edizione 2019 del concorso dedicato agli espositori e vivaisti che animano e abbelliscono con le loro composizioni piazza Anfiteatro, in occasione della "Fiera di Santa Zita" che, scattata mercoledì scorso, andrà avanti fino a domani (domenica).

Questa mattina, come da tradizione, una giuria composta dal sindaco Alessandro Tambellini, dal presidente della Camera di Commercio Giorgio Bartoli, dall'assessore comunale alle attività produttive Valentina Mercanti, dal consigliere provinciale Lucio Pagliaro, dalla presidente di Unicef Lucca Silvana Miraglia e dal presidente del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio Matteo Pomini ha visionato tutti gli allestimenti presenti nella piazza, decretando così la classifica per premiare quelli più belli.

Il secondo posto è andato al Vivaio La Casina di Lorenzo seguito al terzo posto da Florservice "Cactuslagomaggiore" di Marconi Renzno.

Menzione speciale per l'azienda Bonini Ezio. Al termine della premiazione lo stesso Tambellini si è poi trasformato in "Cicerone" guidando personalmente una visita guidata sui luoghi del centro storico cari a Santa Zita, realizzata in collaborazione anche con Maria Pacini Fazzi Editore. Soddisfazione viene espressa da Confcommercio, organizzatrice della fiera assieme al Ccn e al Comune per il grande afflusso di gente registrato in centro storico, a riprova di quanto sentita e amata sia la ricorrenza dedicata alla santa patrona della città.