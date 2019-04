Confcommercio



Consegnato a cinque lucchesi il prestigioso "Premio mercurio 50 & più Toscana"

martedì, 9 aprile 2019, 14:17

Domenica si è svolta nel Salone deI Cinquecento a Firenze la cerimonia di consegna del riconoscimento ideato da 50&Più Toscana, l'associazione regionale di ultracinquantenni aderente a Confcommercio, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze. A consegnare le targhe con il dio alato del commercio c'erano, insieme alla giornalista Serena Magnanensi che ha presentato l'iniziativa, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze Cecilia De Re, la presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini, il presidente regionale di 50&Più Antonio Fanucchi e la vicepresidente nazionale Brigida Gallinaro. E naturalmente fra i 47 premiati non è mancata una rappresentanza di commercianti del territorio della provincia di Lucca. Questi – in rigoroso ordine alfabetico – i nomi dei premiati lucchesi: Emilio Cacini; Marfisa Cerri; Giuliano Pacini; Tina Mencarini; Massimo Tarabori. Questi premiati sono stati selezionati fra gli imprenditori di tutta la Toscana già insigniti a livello provinciale da 50 & Più Associazione con il titolo di "Maestri del Commercio" per i loro raggiunti 50, 40 o 25 anni di attività nei settori commercio, turismo e servizi. "Questo premio – commenta Antonio Fanucchi, presidente provinciale e regionale di 50 & Più Associazione – riconosce i talenti dei nostri imprenditori che già si sono guadagnati sul campo il titolo di Maestri del Commercio. Hanno lavorato per anni in silenzio, per soddisfazione personale, per le loro famiglie, per garantire una presenza e servizi ai propri clienti. Attraverso loro riscopriamo il valore dei rapporti umani, contro la nuova barbarie della contemporaneità che li vuole calpestare. Non è nel guadagno la bellezza della nostra professione, ma nella realizzazione di un sogno e nella ricerca di valori da condividere. È questa bellezza che vogliamo preservare. A ognuno dei premiati vanno le nostre più sincere congratulazioni".