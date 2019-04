Confcommercio



Consiglio direttivo della 50 & Più, Fanucchi confermato presidente

martedì, 16 aprile 2019, 11:08

Nuovo consiglio direttivo per la 50 & Più Associazione provincia di Lucca: durante l'incontro tenutosi lunedì pomeriggio a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca, i presenti hanno confermato alla carica di presidente Antonio Fanucchi, che di 50 & Più Associazione è anche presidente regionale e vicepresidente nazionale. Queste le altre cariche del direttivo, che resterà in carica per 5 anni, ovvero sia fino al 2024: vicepresidente vicario Morena D'Antraccoli; vicepresidente Renzo Avenante; consiglieri Rosella Conte, Mariangela Di Nunzio, Piera Pisani, Alberto Tomasi, Giuseppe Mencari e Maria Puleo. Rosella Conte resta confermata anche per il ruolo di coordinatrice responsabile della 50 & Più Università A lavorare con il nuovo direttivo saranno anche, nelle vesti di collaboratori esterni al Consiglio, Daniele Micheli, Daniela Buongiorni e Letizia Giorgetti.



"A tutti i componenti della nostra squadra – commenta il presidente Fanucchi – formulo i migliori auguri di buon lavoro. In particolare, rivolgo un caloroso benvenuti ai due nuovi componenti del direttivo, due figure prestigiose e affermate nei rispettivi ambiti di appartenenza quali il dottor Alberto Tomasi e l'imprenditore Giuseppe Mencari. Le cose da fare sono molte, ma con impegno ed entusiasmo siamo certi di poter continuare il percorso di crescita della nostra associazione".



Nella foto purtroppo è assente il dottor Tomasi, che ha dovuto lasciare la riunione in anticipo per un impegno