Confcommercio



La commozione di Confcommercio per la scomparsa di Aldo Pieracci

martedì, 9 aprile 2019, 14:50

Esprime commozione Confcommercio, nell'apprendere la notizia dell'avvenuta scomparsa di Aldo Pieracci, storico commerciante lucchese che assieme alla famiglia ha gestito per lunghissimo tempo la "Cacioteca" di via Fillungo, nelle vicinanze di piazza Santa Maria. Iscritto di lungo corso con il negozio di famiglia all'associazione di Palazzo Sani, Pieracci ha rappresentato un punto di riferimento per i commercianti dell'area di piazza Santa Maria oltre che un elemento di vitalità per l'area stessa, lavorando alla gestione di una tipologia di negozio "vecchio stile", simbolo a suo modo del commercio tradizionale lucchese. Alla famiglia di Aldo vanno l'abbraccio e le più sentite condoglianze da parte del presidente Ademaro Cordoni e del direttore Rodolfo Pasquini, a nome dell'intera struttura di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara.