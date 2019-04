Confcommercio



Proseguono gli incontri sul territorio fra la commissione Città di Lucca e l'amministrazione: tappa nell'area del Mercato del Carmine

lunedì, 29 aprile 2019, 17:25

Sono ripresi questa mattina gli incontri della Commissione Città di Lucca di Confcommercio con l'amministrazione comunale, nell'ambito di un ciclo di riunioni sul territorio mirate ad affrontare con spirito costruttivo le principali questioni di natura sindacale presenti zona per zona, sia in centro storico che nei principali quartieri della prima periferia.

Una folta delegazione composta da una ventina di commercianti dell'area che comprende il Mercato del Carmine e le strade limitrofe che collegano via Fillungo con piazza San Francesco e piazza Anfiteatro, guidata dai rappresentanti di zona Ernesto Caiazzo e Francesco Miliani, ha incontrato dunque questa mattina gli assessori alle attività produttive Valentina Mercanti e l'assessore al trasporto pubblico locale Gabriele Bove, dando vita a un confronto positivo mirato a rilanciare un'area del centro storico che per tradizione ha sempre rappresentato un fulcro per il tessuto commerciale cittadino.

Nello specifico, fra i diversi argomenti trattati i commercianti hanno evidenziato i problemi che la soppressione della fermata della navetta a ridosso del Mercato – non decisa dall'assessore Bove, ma nel corso della precedente amministrazione – ha generato, causando difficoltà ai clienti della zona sul piano dell'accessibilità visto che il primo parcheggio auto a pagamento si trova in via dei Bacchettoni.

Altra questione affrontata è stata poi quella dei padiglioni di Lucca Comics & Games: i commercianti presenti hanno chiesto ai rappresentanti dell'amministrazione di lavorare per l'inserimento anche del Mercato del Carmine e di piazza del Carmine nel circuito degli stand della rassegna, spiegando come allo stato attuale l'area sia rimasta una delle pochissime a non trarre beneficio diretto dai flussi di visitatori dei Comics. Fra i temi affrontati, anche lo stato di abbandono dei bagni pubblici che si trovano a ridosso del Mercato e di alcune impalcature collegate a lavori fermi da lungo tempo.

Durante la riunione sono poi state toccate altre questioni, che passeranno adesso al vaglio dell'amministrazione comunale, con Commissione e amministrazione stessa che nelle prossime settimane proseguiranno in altre zone questo costruttivo percorso di confronto.