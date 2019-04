Confcommercio



Stand di somministrazione a Verdemura, Stefani (Fipe ristoratori Lucca): "Disparità di trattamenti"

giovedì, 11 aprile 2019, 14:12

Prende la parola Benedetto Stefani, presidente provinciale del sindacato Fipe ristoratori Lucca, nel commentare alcuni aspetti legati alla recente edizione di Verdemura andata in scena lo scorso weekend. "Eventi come Verdemura – esordisce Stefani – o la "sorella" Murabilia a settembre sono fiori all'occhiello per il nostro territorio e motivo di orgoglio per la loro capacità di esportare il buon nome di Lucca in tutta Italia. Proprio perché abbiamo a cuore le sorti di queste manifestazioni, ci sentiamo di dover fare alcune riflessioni che partono dall'ultima edizione di Verdemura, ma sono valide in realtà per tutti gli eventi che si svolgono sopra le Mura".

"Quello che abbiamo notato – prosegue Stefani – è lo snaturamento di quelle che erano le finalità iniziali che avevano portato alla nascita di questa manifestazione e altre simili. Tali eventi infatti furono saggiamente pensati a suo tempo con lo scopo di creare turismo a vantaggio della vitalità della città e indotto economico per il tessuto commerciale del territorio".

"Oggi – prosegue Stefani -, sia Verdemura che Murabilia sono state spostate dalle loro sedi iniziali, contro il parere e la volontà dei negozianti del centro e delle categorie, in tratti delle Mura lontani da aree commercialmente "vive". Fu detto a suo tempo che questo spostamento era dettato dalla volontà di ingrandire queste manifestazioni: il problema è che questo sembra essere avvenuto nei fatti solo con l'inserimento di decine di stand e punti ristoro che somministrano alimenti e bevande".

"Siamo partiti anni fa – insiste il presidente di Fipe ristoratori – con la presenza di pochi stand dedicati alla vendita esclusiva, senza somministrazione, di prodotti tipici. Oggi siamo arrivati a una marea di punti di ristoro che somministrano alimenti e bevande di ogni genere e che nella maggior parte dei casi di tipico non hanno assolutamente nulla".

"E non ci dimentichiamo – sottolinea Stefani - un altro aspetto importante: quello dell'arredo e del decoro. Gli stand alimentari presenti a Verdemura erano accompagnati da sedie e tavolini di plastica e di legno non solo brutti a vedersi, ma totalmente non rispettosi dei regolamenti comunali di riferimento a cui ogni giorno bar e ristoranti "tradizionali" devono rispondere per evitare salate sanzioni. Non capiamo perché questa palese diversità di trattamento: come abbiamo sempre detto, a chi svolge la stessa professione devono essere garantite le stesse regole. E questo naturalmente non vale soltanto per gli standisti di Verdemura, ma di tutte le altre manifestazioni che si svolgono sulle Mura".

"Detto tutto questo – termina il presidente di Fipe ristoratori Lucca – ci domandiamo in che direzione si vogliano far andare eventi che fino ad oggi sono stati delle autentiche eccellenze. Se quanto visto nel corso dello scorso weekend dovesse essere ripetuto, il rischio concreto è che manifestazioni di settore apprezzate da visitatori e addetti ai lavori per la loro particolarità si trasformino in eventi autonomi e confinati sulle Mura, totalmente slegati dal resto della città e incapaci di creare indotto per il centro storico. Al tempo stesso invitiamo quindi gli organizzatori a rivedere le attuali locationi e a riprensare a quelle originali, che certamente erano meglio connesse con il tessuto commerciale del territorio".