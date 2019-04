Confcommercio



Tutto quanto c'è da sapere su "Quota 100", grazie alle consulenze di 50 & Più Enasco

lunedì, 15 aprile 2019, 10:23

Per andare in pensione all'età di 62 anni, anticipando così di cinque anni, bisogna aver maturato 38 anni di contributi. Il patronato 50 & Più Enasco, i cui uffici si trovano nelle sedi Confcommercio di Lucca (via Fillungo, 121), Capannori (via della Madonnina, 33/B – Lunata) e Viareggio (via Repaci) lancia un servizio ad hoc, mettendo a disposizione i propri esperti per verificare le concrete possibilità di accesso per i lavoratori e i vantaggi che si possono ottenere. 50 & Più Enasco mette a disposizione una serie di servizi al cittadino: verifica del diritto alla pensione anticipata "Quota 100", calcolo dell'importo presunto della pensione vecchiaia/anticipata; consulenza sulla combinazione più efficace per accedere alla pensione con la decorrenza più immediata ed il migliore beneficio economico. Inoltre offre la valutazione della contribuzione accreditata o da accreditare, verifica delle opportunità di incrementare la contribuzione per raggiungere il diritto a pensione e valutazione della relativa convenienza, come ad esempio: accredito del servizio militare, periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, riscatto della laurea, riscatto contribuzione omessa, ricongiunzione con Casse Professionali, cumulo tra le varie gestioni. Per fissare un appuntamento i numeri da contattare sono i seguenti: 0583/473170 (Lucca) e 0583/429961 (Capannori) nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, oppure 0584/618654 (Viareggio) nei giorni di lunedì e mercoledì.