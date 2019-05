Confcommercio



"Il deposito fiduciario dell'assegno": un corso Fimaa per gli agenti immobiliari per dirimere conflitti con i clienti

giovedì, 2 maggio 2019, 10:20

Come si deve comportare l'agente immobiliare con gli assegni che vengono consegnati dai clienti in fase di proposta di acquisto?

Una domanda meno banale di quanto sembri e che può comportare parecchie problematiche qualora non ci si attenga a quanto prevede la legge.

Proprio per questo Fimaa Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, su sollecitazione proprio di molte agenzie associate, organizza il corso: "il deposito fiduciario dell'assegno: differenza con la caparra e altre problematiche comuni", che sarà tenuto dall'avvocato Federica Bianchi, consulente Fimaa del settore legale.

Un appuntamento per comprendere pienamente un istituto che può creare inconvenienti agli agenti immobiliari, che in molti casi rischiano di trovarsi in mezzo a posizioni spesso confliggenti rispetto alle richieste dei clienti: l'avvocato Bianchi analizzerà anche dei casi pratici per dare un quadro ancora più completo.

Il corso si svolgerà lunedi 6 maggio dalle 15 alle 17.30 presso la sede Confcommercio di Lucca, in via Fillungo 121.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile chiamare la segreteria Fimaa al numero 0583.473157 o mandare un'email aguerrierilorenzo@confcommercio.lu.it.