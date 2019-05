Confcommercio



Oltre 40 commercianti per il nuovo confronto commissione - comune

venerdì, 10 maggio 2019, 15:05

Prosegue il percorso di confronto sindacale sul territorio fra la Commissione Città di Lucca e l'amministrazione comunale. Questa mattina (venerdì) l'assessore al traffico Celestino Marchini ha preso parte a un affollato incontro con un numerosissimo gruppo di commercianti della Zona Nord del centro storico – una quarantina circa i presenti – di piazza Santa Maria, via Fillungo, piazza Anfiteatro, piazza San Frediano e strade limitrofe, guidati dal presidente Giovanni Martini e dai referenti di zona della Commissione Iliana Nutini, Simona Del Ry e Daniele Martone – organizzatori dell'incontro -, oltre che dai componenti dei gruppi di lavoro dell'area. Tanti i temi toccati, a cominciare dalla riqualificazione proprio di piazza Santa Maria: l'incontro avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per parlare del progetto che l'amministrazione intende varare proprio per risistemare la piazza, ma l'assenza all'ultimo minuto degli assessori di riferimento non ha permesso di affrontare la questione nello specifico. Ecco perché la Commissione si è riservata di riprendere l'argomento del riassetto della pazza in un altro incontro con l'amministrazione, in modo da potersi fare portavoce delle istanze dei commercianti su un argomento che la categoria ritiene fondamentale per il futuro della zona, a cominciare dalla difesa dei posti auto a stallo blu che secondo i negozianti non dovranno calare di una sola unità. Sempre riguardo a piazza Santa Maria, è stato chiesto all'assessore un chiarimento sulla volontà dell'amministrazione di posizionare un nuovo varco telematico – ipotesi, questa, che registra la contrarietà dei commercianti – all'ingresso della porta: l'assessore ha spiegato che è un'idea di cui si sta parlando, senza però che siano state prese decisioni in un senso o nell'altro. L'idea riguarderebbe, secondo quanto detto da Marchini, la fascia oraria notturna. I commercianti hanno fatto presente all'assessore le difficoltà di accesso alla zona, sia per i parcheggi a stallo blu insufficienti, sia per i varchi già esistenti, sia per il servizio di trasporto pubblico ritenuto inadeguato, chiedendo azioni mirate, al contrario, a favorire una ripresa dei flussi in questa zona, a cominciare da una maggiore presenza di navette elettriche al posto delle attuali circolari. Tema, quest'ultimo, che sarà a sua volta oggetto di un incontro successivo con l'assessore di riferimento. Fra i temi toccati, anche la sede di Verdemura, per la quale è stato chiesto all'amministrazione di ritornare all'originale sede nella zona Nord fin dalla prossima edizione, visti i risultati commercialmente deludenti di quest'anno, e il cui spostamento era sempre stato osteggiato dai negozianti. I commercianti hanno ribadito come l'attuale sede di Verdemura non coinvolga più commercialmente il centro storico, ma sia una manifestazione a sé stante che ha perso lo spirito originario. I commercianti hanno poi chiesto a Marchini migliorie dal punto di vista informativo per i turisti sotto forma di una nuova cartellonistica e della realizzazione di un punto di accoglienza per i visitatori. Nel corso della mattinata sono stati toccati anche altri argomenti da riprendere poi anche più avanti con altri incontri, con l'assessore che si è preso l'impegno di relazionare ai colleghi assenti stamani circa le problematiche sollevate dai negozianti dell'area.