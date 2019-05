Confcommercio



Tutti in Piazza Napoleone per la classicissima "Lucca on the road"

mercoledì, 22 maggio 2019, 12:44

Torna anche quest'anno da venerdì 24 a domenica 26 maggio il tradizionale appuntamento con "Lucca On the road", esposizione di automobili e moto giunta alla sua ventunesima edizione e in programma all'interno di piazza Napoleone. L'evento è organizzato da Confcommercio, in collaborazione con il proprio sindacato Ascav dei concessionari di auto e moto e il patrocinio di Centro commerciale Città di Lucca, Comune, Provincia e Aci, con il contributo di Vittoria Assicurazioni e Enegan. L'appuntamento con il taglio del nastro è previsto per venerdì alle 17,30, dopo di che l'esposizione sarà visitabile sino alle 20. Nei giorni di sabato e domenica, invece, appuntamento dalle 9,30 sino alle 20. All'interno della "Lucca On The Road" è previsto anche lo svolgimento della dodicesima edizione del Memorial "Paolo Quirini". "Green Economy - riduzione dei consumi e più rispetto dell' ambiente": questo il tema di quest'anno, con possibilità per i partecipanti di prenotare un test drive gratuito e, grazie alle partnership con Enegan, di vedere il funzionamento della ricarica dei motori ibridi elettrici.