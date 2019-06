Confcommercio



Antonio Fanucchi confermato presidente regionale di 50&Più Associazione

venerdì, 7 giugno 2019, 10:20

Altro importante incarico per Antonio Fanucchi, che nei giorni scorsi a Firenze è stato riconfermato per altri 5 anni alla carica di presidente regionale di 50 & Più Associazione, realtà che fa parte del Sistema Confcommercio. Fanucchi, che di 50 & Più è anche presidente provinciale e vicepresidente nazionale, sarà alla guida del consiglio direttivo che racchiude i presidenti di tutte e 10 le province toscane fino al 2024.



Una conferma che vale da attestato di un buon lavoro svolto dal 2014 ad oggi e uno spunto per proseguire in un percorso che si pone ancora tanti obiettivi: "In primo luogo – dice Fanucchi – intendo ringraziare di cuore i colleghi delle altre province toscane che mi hanno ribadito la loro fiducia. Inutile dire che questo per me significa molto. Attorno alla metà di luglio sul Lago Maggiore si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo nazionale di 50 & Più Associazione e nostro compito e impegno sarà quello di lavorare per far sì che la nostra regione sia degnamente rappresentata. Ma sin da ora pensiamo anche alle tante iniziative e alle altre scadenze che riguardano la nostra associazione, a cominciare dalla "Festa della Toscana" in programma nel 2020 e che rappresenta uno dei momenti più importanti per il nostro mondo".