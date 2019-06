Confcommercio



Lucca nel... Medioevo

lunedì, 3 giugno 2019, 12:52

C’è tanta rabbia fra gli operatori del settore pubblici esercizi del centro storico, per la decisione dell’amministrazione comunale di concedere agli organizzatori della manifestazione “Lucca Medievale” – andata in scena sabato e domenica nell’area di piazzale Verdi e soprastante tratto di Mura – spazi per cucinare e far mangiare i visitatori su panche e tavoli di legno.



“Niente da dire sulla manifestazione in sé – si legge in una nota di Fipe Lucca, federazione di Confcommercio che si occupa della tutela sindacale proprio dei pubblici esercizi -, certamente tipica e caratteristica, ma la decisione di trasformarla in una vera e propria sagra all’interno delle Mura è un atto inaccettabile per tutta una serie di motivi che investono suolo pubblico, arredo e decoro urbano, forme di concorrenza sleale e, ultimo ma non certo per importanza, la mancata connessione con il tessuto commerciale cittadino”.



“Ma andiamo con ordine – prosegue – come si ricorderà circa un anno e mezzo fa, correva l’autunno 2017, il Comune ha deciso di rincarare il costo del suolo pubblico per i pubblici esercizi, con incrementi anche del 120 per cento. Una decisione fortemente contestata dalla categoria: gli organizzatori di “Lucca Medievale” hanno pagato il suolo pubblico? E se sì, con quale tariffa?”. “In secondo luogo – insiste Fipe -, parliamo di arredo e decoro urbano: ad un imprenditore privato bastano una lavagnetta o una sedia non posizionate esattamente ed arriva puntuale la sanzione. Nei due giorni di “Lucca Medievale” dove era il rispetto delle regole? Per non parlare del rispetto delle norme igienico – sanitarie: abbiamo potuto osservare foto di persone al lavoro dove appare evidente il mancato utilizzo dei più elementari dispositivi di protezione per la somministrazione di cibo”.



“Il Sistema Confcommercio – aggiunge la nota – ha sempre sostenuto con forza manifestazione nate e pensate per interagire con il tessuto commerciale cittadino. Manifestazioni che hanno trovato e rafforzato il proprio successo anche grazie alla connessione con il tessuto commerciale cittadino: pensiamo a Verdemura, Murabilia e molte altre. Da tempo però, stiamo assistendo a una inversione di tendenza che contestiamo con forza: manifestazioni lontane dalla vita della città, fini a se stesse, trasformate in vere e proprie sagre e totalmente indipendenti dal resto della città, con le loro panche, le loro cucine e la loro gastronomia. Qualche settimana fa avevamo contestato duramente l’ultima edizione di Verdemura, piena zeppa di punti ristoro, ma non è il solo caso evidentemente”.



“Tutto questo – insiste Fipe – si chiama concorrenza sleale: ci sono operatori che stanno sul territorio tutto l’anno, pagano tariffe salatissime per la raccolta dei rifiuti e per il suolo pubblico e poi si trovano a fare i conti con manifestazione che non solo non interagiscono più con loro, ma addirittura fungono da concorrenti commerciali. Qua occorre una inversione di tendenza immediata”. “La nostra federazione – termina la nota – ha sempre combattuto con forza il fenomeno di crescita indiscriminata delle sagre, sia a livello nazionale che regionale, e oggi che questo fenomeno comincia a prendere piede sempre più anche in centro storico non può più starsene in silenzio”.