Ultimissimi giorni per iscriversi al corso gratuito "Alpe" per diventare panettiere o panificatore

lunedì, 10 giugno 2019, 12:15

Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara informa i propri associati che è convocata a norma di statuto per giovedì 20 giugno - alle 20 in prima convocazione e alle 21 in seconda convocazione – l'assemblea ordinaria annuale dei soci dell'associazione

venerdì, 7 giugno 2019, 10:20

Altro importante incarico per Antonio Fanucchi, che nei giorni scorsi a Firenze è stato riconfermato per altri 5 anni alla carica di presidente regionale di 50 & Più Associazione, realtà che fa parte del Sistema Confcommercio

lunedì, 3 giugno 2019, 12:52

C’è tanta rabbia fra gli operatori del settore pubblici esercizi del centro storico, per la decisione dell’amministrazione comunale di concedere agli organizzatori della manifestazione “Lucca Medievale” – andata in scena sabato e domenica nell’area di piazzale Verdi e soprastante tratto di Mura – spazi per cucinare e far mangiare i...

venerdì, 24 maggio 2019, 13:18

Il mese di maggio contraddistinto da condizioni meteo a dir poco anomale porta il presidente interprovinciale di Federmoda Confcommercio Lucca e Massa Carrara Federico Lanza ad esprimere alcune considerazioni, condivise dal sindacato anche a livello nazionale, sul tema delle date dei saldi

mercoledì, 22 maggio 2019, 12:44

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio il tradizionale evento dedicato all'esposizione di moto e auto

sabato, 18 maggio 2019, 09:19

Torna domenica 19 maggio nel quartiere di Sant'Anna la Festa della Bancarella, uno degli eventi legati al settore dei venditori ambulanti più tradizionali e conosciuti della Lucchesia