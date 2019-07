Confcommercio



Concluso il percorso formativo "Colto": alcuni allievi hanno già trovato occupazione nel comparto turistico

venerdì, 19 luglio 2019, 12:45

Si è tenuto l'evento finale del progetto "Colto", finanziato dalla Regione Toscana con fondi della Comunità Europea e che ha visto la partecipazione di 20 allievi. Il percorso ha avuto inizio il 19 ottobre con una durata di 800 ore complessive, di cui 240 di stage in aziende del territorio. La finalità del progetto è stata quella di far conseguire agli allievi la specializzazione Ifts (istruzione e formazione tecnico superiore) in "Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica".



Nello specifico gli allievi hanno acquisito competenze nella corretta gestione di una impresa turistica sia dal punto di vista gastronomico, della comunicazione e del marketing e della promozione del territorio. L'evento è stato condotto da Andrea Giammattei, responsabile di Sogeseter – agenzia formativa di Confcommercio e capofila del progetto -, in collaborazione con Roberto Maurella di Cescot – agenzia formativa di Confesercenti - e del professor Federico Tognoni dell'Università di Pisa. Alle fine sono 18 gli allievi che hanno conseguito la specializzazione finale: Barsotti Arianna, Bertucceli Matilde, Buratti Lucia, Di Bert Fabio, Fazari Lucia, Fulceri Lucia, Gnocchi Camilla Sofia, Graziani Michela, Lencioni Angela, Lucido Monica, Lurci Isabelle, Marcheschi Maria Rossana, Micale Andrea, Montano Mario, Osimanti Filippo, Pagni Guia, Usai Matteo, Vigilante Angelo. Alcuni di loro hanno già trovato un'occupazione. Gli organizzatori del progetto ringraziano la Regione Toscana peri l contributo concesso e gli altri partner: l'istituto "Carrara Nottolini Busdraghi", l'Università di Siena e il ristorante "Il Baretto" di Castelnuovo Garfagnana.