Confcommercio



Confcommercio: "Campo Balilla, per i prossimi anni necessaria una progettualità definita"

martedì, 23 luglio 2019, 15:36

«La situazione relativa al Campo Balilla ed ai grandi eventi deve essere chiarita mediante un'adeguata progettazione che veda coinvolte tutte le realtà interessate».

E' questo l'auspicio di Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, che ritiene ormai indifferibile una soluzione definitiva che eviti il ripetersi di situazioni di incertezza in merito al manto degli spalti.

«Già per il prossimo anno sarebbe opportuno avere in mano un progetto chiaro e condiviso in merito all'uso più corretto possibile del Campo Balilla, soprattutto nel periodo che va dal Summer Festival ai Comics.

Esistono in tutto il mondo, e lo vediamo soprattutto nell'ambito degli impianti sportivi di alto livello, soluzioni che sposano tecnologia ed estetica e permettono la realizzazione negli stessi spazi di eventi diversi tra loro con sistemi all'avanguardia ma un impatto visivo del tutto limitato: riteniamo che studiarli e valutare ad opera degli enti preposti quale modello possa essere esportato nella nostra città, salvaguardandone certamente le caratteristiche assolutamente peculiari, sarebbe un primo passo fondamentale da compiere.

Per quanto riguarda lo stato attuale, comprendiamo le difficoltà nel trovare una soluzione che contemperi le tante esigenze in gioco, tutte rilevanti e di preminente interesse pubblico: il ripristino "a pulito" del bene architettonico simbolo di Lucca ma anche un esborso economico non irrilevante e la conseguenza di avere in periodi distinti decine di camion che ingolfano ulteriormente la già satura circonvallazione, con inevitabili ripercussioni a livello di traffico,inquinamento acustico ed ambientale.

E' opportuno che gli enti coivolti valutino bene le tempistiche degli interventi necessari e trovino un accordo per impedire che qualcuna di queste priorità venga eccessivamente sacrificata».