“Guadagnare credito”: il nuovo servizio di Confcommercio per avere un rating ottimale con le banche

martedì, 2 luglio 2019, 14:34

Si chiama “guadagnare credito” ed è il nuovo servizio di “coaching” creditizio che Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara lancia per supportare e sostenere le piccole e medie imprese associate. Nello specifico, il personale dell’associazione che si occupa di credito, fornirà una strategica e puntuale consulenza indirizzata ad aziende, imprenditori, professionisti e partite Iva per consentire loro di affrontare adeguatamente e con successo il rapporto con gli istituti di credito e ottenere un buon rating. Quest’ultimo, come noto, è il giudizio espresso da una banca sulla probabilità che una impresa che richiede un credito sia solvibile e quindi in grado di restituire il denaro ottenuto. Migliore è il giudizio o merito di credito, maggiori sono le possibilità di accedere ai finanziamenti e ottenere migliori condizioni. Il rating non è un giudizio immutabile, ma varia nel tempo, e dipende da tutta una serie di elementi qualitativi, ma anche quantitativi, fattori spesso trascurati dai diretti interessati, magari per mancanza di tempo e sovraccarico di lavoro, ma che invece possono essere determinanti per un efficace rapporto con gli istituti di credito. Ed è qua che entra in gioco lo staff del credito di Confcommercio, composto da professionisti capaci di analizzare la situazione finanziaria dell’azienda e proporre i necessari correttivi per ottenere migliori condizioni o evitare di entrare nelle “black list” delle aziende segnalate nelle centrali rischi. “Rinegoziare tempestivamente gli affidamenti – spiega il direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini -, tenere sotto controllo i crediti commerciali e i ritardi dei pagamenti dei fornitori per evitare crisi di liquidità, movimentare denaro tra diverse banche, sono solo alcuni dei piccoli accorgimenti necessari per mantenere un rating adeguato. Il nostro staff è a disposizione per fornire consulenze mirate ed immediate, in modo che i nostri imprenditori non corrano il rischio di incappare in errori che potrebbero avere ripercussioni sul loro rapporto con le banche erogatrici del credito”.