Il cordoglio di Confcommercio per la scomparsa del prefetto Falco

giovedì, 25 luglio 2019, 16:02

Esprime soddisfazione Confcommercio, nell’apprendere la notizia dell’accordo raggiunto fra Comune, Soprintendenza e gli organizzatori delle manifestazioni Lucca Comics & Games e Summer Festival sull’utilizzo dell’ex campo Balilla in vista della prossima edizione della kermesse del fumetto e del gioco di ruolo in programma a fine ottobre

mercoledì, 24 luglio 2019, 11:56

Quarto e ultimo appuntamento domani sera con i "Giovedì di luglio", lo shopping notturno per le vie del centro storico a cura del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio

martedì, 23 luglio 2019, 15:36

E' questo l'auspicio di Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, che ritiene ormai indifferibile una soluzione definitiva che eviti il ripetersi di situazioni di incertezza in merito al manto degli spalti

lunedì, 22 luglio 2019, 14:49

Terzo appuntamento per Life Aspire, il progetto europeo dedicato alla logistica urbana sostenibile nei centri storici di piccole e medie dimensioni, che vede Lucca come Comune capofila, con la collaborazione di Lucense, MemEx e Kiunsys/Municipa SpA; Stoccolma e Zara come partner europei

venerdì, 19 luglio 2019, 12:45

Si è tenuto l'evento finale del progetto "Colto", finanziato dalla Regione Toscana con fondi della Comunità Europea e che ha visto la partecipazione di 20 allievi. Il percorso ha avuto inizio il 19 ottobre con una durata di 800 ore complessive, di cui 240 di stage in aziende del territorio

martedì, 16 luglio 2019, 12:41

