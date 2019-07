Confcommercio



Life Aspire, il progetto per la logistica urbana sostenibile: a Confcommercio Lucca nuovo appuntamento rivolto agli operatori

lunedì, 22 luglio 2019, 14:49

Terzo appuntamento per Life Aspire, il progetto europeo dedicato alla logistica urbana sostenibile nei centri storici di piccole e medie dimensioni, che vede Lucca come Comune capofila, con la collaborazione di Lucense, MemEx e Kiunsys/Municipa SpA; Stoccolma e Zara come partner europei.

L'incontro si terrà il 25 luglio dalle ore 19:30 presso la sede della Confcommercio Lucca, Massa Carrara, in Via Fillungo, Palazzo Sani. Dopo il saluto del direttore di Confcommercio Lucca Rodolfo Pasquini, il dirigente del Comune di Lucca e coordinatore del progetto, Mauro di Bugno, presenterà brevemente gli obiettivi del progetto. Saranno poi illustrate le implicazioni pratiche e l'approccio partecipativo che verrà utilizzato per lo svolgimento delle attività.

Life Aspire è uno dei tre progetti, sugli oltre 850 presentati, finanziati dalla Commissione Europea sul tema dei trasporti, nel quadro nel programma europeo Life. Tre i sistemi tecnologici che Life Aspire permetterà di installare e testare a Lucca: un sistema di controllo degli accessi in ingresso e in uscita dalla Ztl tramite sensori Rfid; un sistema di stalli intelligenti per il carico e scarico delle merci; un sistema di cargo bike sharing per il trasporto delle merci nel centro storico.