Confcommercio



Notte Bianca, parte la macchina organizzativa

giovedì, 4 luglio 2019, 12:15

Si è messa in moto da alcune settimane la complessa macchina organizzativa di Confcommercio in vista della "Notte Bianca" di Lucca, una delle manifestazioni più amate e partecipate della città che vivrà quest'anno l'edizione numero 8 della sua storia. L'evento si svolgerà la sera di sabato 24 agosto e come di consueto sarà caratterizzato da un programma vasto e variegato, capace d coniugare cultura, arte e divertimento con aperture straordinarie di musei, chiese e sotterranei delle Mura, spettacoli nelle piazze, musica nei locali e il classico evento della mezzanotte, ancora in via di definizione.



A tale proposito Confcommercio – organizzatrice della "Notte Bianca" in collaborazione con il Comune – lancia un appello a tutte le attività che la sera del 24 agosto intendano proporre intrattenimento musicale, affinché facciano pervenire all'associazione di Palazzo Sani, entro e non oltre la data di martedì 9 luglio, la propria proposta. Questo passaggio è fondamentale per consentire a Confcommercio di inserire le attività in questione sia nella brochure col programma ufficiale della "Notte Bianca", sia nella richiesta complessiva di deroga acustica sui decibel che verrà presentata all'amministrazione comunale per la musica.