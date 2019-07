Confcommercio



"Progetto Luci di Natale 2019" all'insegna della musica di Puccini

lunedì, 29 luglio 2019, 12:53

di barbara ghiselli

“Quest'anno siamo partiti per tempo, infatti è già da febbraio che, insieme al comune, abbiamo cominciato a pensare a un progetto per le luci di Natale 2019 che oggi siamo orgogliosi di presentare. Un progetto innovativo con apertura alla musica di Puccini e alla cultura è la soluzione che ci è sembrata migliore”. Queste le parole del presidente del centro commerciale città di Lucca di Confcommercio, Matteo Pomini alla conferenza stampa dove è stato illustrato il progetto. Alla conferenza, oltre a Pomini, erano presenti Rodolfo Pasquini, direttore di Confcommercio, Valentina Mercanti, assessore alle attività produttive del comune di Lucca e il responsabile per la cultura e gli eventi del comune, William Nauti.

“Il progertto delle 'pendane musicali' – ha evidenziato Mercanti – sarà realizzato soltanto se verrà raccolta la cifra necessaria, anche attraverso i contributi dei commercianti . Inoltre quest'anno noi come comune e il Ccn vorremmo dar vita a un progetto delle luci 'complessivo'che includa non soltanto il centro storico , ma anche i principali quartieri della prima periferia così da dar 'vita' all'intera città. Ma anche questo secondo aspetto è legato giocoforza alle adesioni da parte dei commercianti”. Mercanti ha ricordato che il progetto avrà un costo di circa 150 mila euro di cui 60 mila euro stanziati dal comune. “C'è bisogno di tutti per trasformare questo progetto in una realtà” ha aggiunto.

Grande soddisfazione per questo progetto anche da parte di Pasquini che ha ricordato che, oltre ai commercianti, per il bene della città, è importante che decidano di contribuire e di dare quindi un sostegno economico all'iniziativa delle luci di Natale anche aziende lucchesi, altre categorie e chiunque abbia a cuore la promozione di Lucca.

Ma come saranno nello specifico le luci di Natale?

Alla conferenza è stato fatto presente che l'idea è quella di partire con un pentagramma luminoso che illuminerà piazza del Giglio (anche per ricordare l'anniversario dei 200 anni del teatro) con chiavi di violino e note e una cornice luminosa nella piazza per i selfie per poi arrivare nelle varie piazze (tra le quali piazza Cittadella, piazza San Giusto, piazza San Salvatore) dove dovrebbero essere messe frasi celebri delle opere di Puccini realizzate con tubo led nel colore bianco freddo e note musicali realizzate con tubo led bianco caldo. Inoltre le quattro porte della città dovrebbero

essere illuminate con lo stemma di Lucca mentre illuminazione ad hoc per piazza Anfiteatro e Napoleone. C'è l'intenzione di estendere inoltre il progetto delle luci di Natale così come sono state pensate per il centro storico, anche nei principali quartieri della prima periferia e precisamente in viale Puccini, viale San Concordio, Borgo Giannotti e viale Castracani.

La data ultima per aderire al progetto delle luci 2019 è quello di lunedì 30 settembre. Tutti gli interessati possono rivolgersi per maggiori informazioni e adesioni al numero di telefono 0583/47311 (referente Martina Carnicelli, carnicellimartina@confcommercio.lu.it).