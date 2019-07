Confcommercio



Saldi estivi, ci siamo quasi: il 6 luglio il via in Toscana, ecco alcune regole da rispettare

martedì, 2 luglio 2019, 16:29

I saldi estivi quest'anno avranno inizio sabato 6 luglio per un periodo di 60 giorni di calendario e termineranno quindi il 3 settembre.

Confcommercio ricorda ai propri associati che non potranno essere effettuate vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti la data di inizio saldi, quindi a partire dal 6 giugno, relativamente ai seguenti articoli:

abbigliamento,

calzature,

biancheria intima,

accessori di abbigliamento,

pelletteria,

tessuti per abbigliamento e arredamento.

La comunicazione di inizio saldi da inoltrare al Comune non è più necessaria. I cartelli devono indicare l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.

Il cartellino dei prezzi deve contenere:

il prezzo praticato prima della vendita di fine stagione;

lo sconto praticato espresso numericamente o in percentuale.

il nuovo prezzo;

Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 130 e ss. Codice del Consumo). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Prova dei capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante.