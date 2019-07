Confcommercio



Secondo appuntamento con i "Giovedì di Luglio": negozi e locali aperti fino a tardi

martedì, 9 luglio 2019, 12:28

Seconda tappa con i "Giovedì di luglio", il consueto appuntamento con lo shopping notturno per le vie del centro storico a cura del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio.

Si conferma quindi l'apertura straordinaria dei negozi fino alla mezzanotte e stavolta sarà il primo assaggio di saldi, visto che le promozioni sono partte ufficialmente sabato scorso: un'ottima occasione quindi sia per chi volesse a fare acquisti a prezzi vantaggiosi, sia per chi desidera anche solo godersi una passeggiata serale in centro in compagnia.