Shopping sotto le stelle con i "Giovedì di Luglio"

martedì, 2 luglio 2019, 12:57

Torna anche quest'anno il tradizionale e immancabile appuntamento con i "Giovedì di luglio", l'appuntamento con lo shopping notturno per le vie del centro storico a cura del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio. L'iniziativa scatta la prossima settimana e vedrà nelle date del 4, 11, 18 e 25 luglio l'apertura straordinaria dei negozi fino alla mezzanotte in un'atmosfera festosa e adatta a tutti, sia a chi è intenzionato a fare acquisti a prezzi vantaggiosi, sia a chi semplicemente desidera fare quattro passi in giro per la città. "Come ogni anno – afferma Matteo Pomini, presidente del Ccn – ci siamo: quattro serate attese da tutti, sia dal pubblico che dai nostri colleghi, che mostreranno il lato più allegro della Lucca notturna. Invitiamo dunque il pubblico a non lasciarsi sfuggire l'occasione di passare qualche ora piacevole in compagnia: i commercianti del centro aspettano tutti con le loro offerte".