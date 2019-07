Confcommercio



Tanta gente in centro per il secondo appuntamento con lo shopping serale

venerdì, 12 luglio 2019, 12:02

Boom di presenze in centro storico per il secondo giro dei "Giovedì di luglio", l'appuntamento con lo shopping notturno a cura del Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio.

«Considerato che si trattava della prima apertura serale dei negozi a saldi cominciati- si legge in una nota del Ccn- era prevedibile un buon afflusso ma quello registrato ieri è stato veramente un grande exploit, con tantissima gente che ha approfittato dell'occasione per venire in città.

Dopo un primo giovedi "esplorativo" in cui anche qualche negozio aveva scelto di rimanere con le serrande abbassate in attesa dei saldi, era lecito attendersi maggiore partecipazione sia di operatori che di pubblico e possiamo dire che così è stato.

Siamo fiduciosi che anche il prossimo- che coinciderà peraltro con uno degli spettacoli del Summer Festival- farà registrare il tutto esaurito in centro.»