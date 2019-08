Confcommercio



Commissione città di Lucca, ecco le prime risposte sindacali positive dopo il ciclo di incontri con gli assessori sul territori

giovedì, 1 agosto 2019, 16:11

Come noto, negli ultimi mesi la nuova Commissione Città di Lucca di Confcommercio, allargata ai principali quartieri della prima periferia, ha organizzato e svolto numerose riunioni con gli assessori comunali che, zona per zona, hanno preso in esame le principali questioni sindacali (sosta, viabilità, arredo, decoro e altro) riguardanti centro storico, Arancio, Borgo Giannotti, San Concordio e Sant’Anna. Durante questa lunga serie di riunioni i commercianti hanno evidenziato agli assessori presenti di volta in volta questioni e problematiche riguardanti le rispettive aree di appartenenza, delle quali gli assessori stessi hanno preso nota prendendosi l’impegno poi di fornire risposte in merito sulla fattibilità o meno delle richieste presentate. Mercoledì mattina l’assessore al traffico Celestino Marchini ha inviato un documento agli uffici di Confcommercio, contenente una prima risposta dettagliata alle questioni sollevate dai commercianti. Risposta, questa, che contiene diversi pareri favorevoli, con relativa indicazione di data di inizio degli interventi richiesti dai commercianti. Nello specifico, fra i punti a cui l’assessore ha espresso parere favorevole c’è il ripristino del doppio senso di marcia lungo via Catalani (a Sant’Anna), che sarà realizzato alla fine dei lavori per la nuova rotatoria di piazzale Boccherini; la realizzazione di nuovi stalli blu in via di Tiglio (all’Arancio), nel tratto compreso fra la chiesa e viale Castracani, con inizio dei lavori a ottobre; la possibilità di accesso dai varchi telematici per i mezzi in servizio al mercato del mercoledì in piazza San Francesco (in centro storico), dove saranno posizionati dei piolini elettronici rimovibili, così come in via del Molinetto e in piazza San Frediano. Anche in questo caso con inizio del avori previsto per ottobre. Per quanto riguarda le questioni sulle quali è stato espresso parere negativo la Commissione si impegna a continuare a lavorarci con l’assessore per trovare soluzioni alternative capaci di risolvere le problematiche poste dai commercianti, mentre per i punti sui quali non sono state fornite ancora risposte – alcune delle quali di fondamentale importanza per le zone interessate - l’impegno della Commissione stessa sarà quello di sollecitarle al più presto. Confcommercio e la sua Commissione Città di Lucca ringraziano comunque l’assessore Marchini per aver fornito alcune prime risposte positive alle istanze dei commercianti. E al tempo stesso sollecitano gli altri assessori comunali coinvolti nelle settimane scorse in questo percorso di confronto a fare lo stesso, fornendo a loro volta risposte e soluzioni al più presto rispetto alle questioni di loro competenza - anch’esse di fondamentale importanza - sollevate dai commercianti del territorio.