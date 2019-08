Confcommercio



I dati della Notte Bianca. Confcommercio: “Un sentito grazie alle forze dell’ordine”

martedì, 27 agosto 2019, 14:38

A pochi giorni dallo svolgimento dell’ottava edizione della Notte Bianca di Lucca, andata in scena sabato sera in centro storico richiamando una folla stimata in circa 60 - 70 mila persone, gli uffici comunali di Metro hanno raccolto i dati relativi al numero dei presenti ad alcune delle tante visite guidate e aperture straordinarie di muse, torri, chiese e palazzi della città. Numeri importanti, che testimoniano una volta di più la valenza culturale di una manifestazione che offre al pubblico – lucchese e non – di scoprire tesori e luoghi sconosciuti ai più.



Ecco i dati delle aperture straordinarie: campanile di San Martino 560 visitatori; chiesa di Santa Caterina, 360; convento delle suore Benedettine, 950; Chiesa di San Francesco, 450, Questi invece i dati delle visite guidate, andate tutte interamente sold out; Casa Puccini, 60; Torre Guinigi, 150; Torre delle Ore, 150; Palazzo Orsetti, 26 (un solo turno di visita con il sindaco Tambellini “Cicerone” d’eccezione); Palazzo Ducale, 100 persone; sotterranei delle Mura, 100; archivio storico diocesano, 85; convento Convictus, 100; Palazzo Ricci/Mazzarosa, 100. A questi numeri va aggiunto il concerto pucciniano in piazza Cittadella, anche questo andato sold out con 222 biglietti omaggio e molti altri spettatori che hanno seguito l’esibizione ascoltando in piedi.



“Già domenica mattina – si legge in una nota di Confcommercio –, pochissime ore dopo la conclusione della manifestazione, avevamo avuto modo di esprimere a caldo alcuni doverosi ringraziamenti per lo splendido esito della serata. Adesso, in fase di bilancio completo e definitivo ne aggiungiamo un altro, uno dei più sentiti: quello rivolto a tutte le forze dell’ordine e di polizia, il cui come sempre egregio lavoro ha permesso che la serata si svolgesse nel migliore dei modi dal punto di vista dell’ordine pubblico, come del resto rientra nella tradizione di una festa tranquilla per definizione e aperta a persone di tutte le età. Un ringraziamento particolare va al questore Maurizio Dalle Mura e il vicario Stefano Buselli, che con grande professionalità hanno coordinato gli incontri relativi al piano sicurezza dell’evento tenutisi in Questura. Al ringraziamento alle forze dell’ordine si unisce naturalmente quello ai volontari della protezione civile e al personale dell’agenzia Fox in servizio sabato sera, ribadendo naturalmente quello rivolto a tutti quegli associati che hanno creduto nella Notte Bianca fin dalla sua prima edizione, contribuendo a decretarne il successo”.