Confcommercio



Notte Bianca, la magia dei musical nello spettacolo "clou" di Piazza San Martino

lunedì, 19 agosto 2019, 12:41

Continua il conto alla rovescia in vista dell'ottava edizione della "Notte Bianca", di Lucca, in programma sabato 24 agosto in centro storico. L'evento come sempre è organizzato da Confcommercio assieme al comune, in collaborazione con provincia, prefettura, Camera di Commercio, Banco Bpm e Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lucca. Come da tradizione, anche quest'anno sarà piazza San Martino ad ospitare il "main event" che però non inizierà alla mezzanotte, ma alle 23,30: ad esibirsi saranno gli artisti della Compagnia Bit rappresentati da Equipe Eventi, che metteranno in scena uno spettacolo – offerto dall'azienda Bei & Nannini e come sempre a ingresso gratuito - dal titolo "Una notte a Broadway" - dal ritmo incalzante per una brillante rassegna di medley che faranno rivivere al pubblico le emozioni più forti di storici musical come Moulin Rouge, Cabaret, La febbre del sabato sera, Grease e Memory (tratto da Cats). Esibizioni mozzafiato e tantissimi costumi per questo spettacolo che è già stato rappresentato in oltre 70 repliche in teatri di tutta Italia e in Spagna, Francia, Croazia, Svizzera, Scozia, Egitto, Austria. Per conoscere il programma integrale della manifestazione è possibile scaricare la brochure ufficiale dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it o sulla pagina Facebook "Notti Bianche Lucca e Viareggio". Per quanto riguarda il materiale cartaceo, sono state fatte stampare e sono distribuite in questi giorni nell'intera Lucchesia 15 mila brochure col programma completo.