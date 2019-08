Confcommercio



Notte Bianca, sabato sera la festa di un'intera città

venerdì, 23 agosto 2019, 12:55

La grande attesa sta per finire: ancora poche ore e Lucca vivrà la sua "Notte Bianca", uno degli eventi più popolari e amati del territorio, secondo per numero di presenze in una singola giornata soltanto a Lucca Comics & Games.



L'appuntamento è per domani sera (sabato) in centro storico, per una manifestazione che si appresta a celebrare la sua ottava edizione e organizzata come di consueto da Confcommercio e Comune, in collaborazione con Provincia, Prefettura, Camera di Commercio, Banco Bpm. Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e l'azienda Bei & Nannini. Ricchissimo il cartellone della serata, con un'ampia sezione storica e culturale fatta di visite guidate (per info 0583/583150 – turismolucca@metrosrl.it) e aperture straordinarie di musei, torri, chiese e palazzi (all'elenco già noto da tempo e consultabile nella brochure ufficiale dell'evento scaricabile dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it si sono aggiunti negli ultimi giorni anche il Real Collegio e il Museo del motore a scoppio "Barsanti e Matteucci"), cui si sommano i tanti eventi artistici per vie e piazze cittadine. A tale proposito, giova ricordare il "main event"in programma alle 23,30 in piazza San Martino con lo spettacolo "Una notte a Broadway" a cura della Compagnia Bit, un medley di celebri musical che si preannuncia tutto da vivere. E ancora: da non perdere la street band di percussionisti "Moruga Drum", che si muoverà lungo la città con ritmi coinvolgenti che faranno scatenare il pubblico; spettacoli di danza nelle piazze, arie e duetti pucciniani con la Fondazione Giacomo Puccini e il "Puccini e la sua Lucca Festival", spettacolo teatrale nel complesso di San Micheletto, attività per bambini (gonfiabili in piazza San Michele e spettacoli di intrattenimento a Palazzo Sani), una conferenza a Palazzo Ducale sulla "politica d'altri tempi" a cura di Umberto Sereni, cinema all'aperto a Villa Bottini, mercato di arti e mestieri in piazza San Giusto, musica dal vivo e deejay set da parte di molti locali e negozi aperti. Confcommercio tiene a rimarcare ancora una volta l'anima di una manifestazione che, oltre ad offrire un grande numero di eventi a ingresso gratuito, presenta un cartellone di elevatissimo spessore culturale e artistico, oltre che aperto ad un pubblico di tutte le età, dai bambini ai ragazzi, fino agli adulti.



Da parte degli organizzatori, sin da ora, un sentito ringraziamento va a tutti coloro che rendono possibile lo svolgimento della "Notte Bianca".