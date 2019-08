Confcommercio



Notte Bianca, si balla fino a tarda ora con musica e dj-set nei locali

giovedì, 22 agosto 2019, 12:38

Va avanti il conto alla rovescia in vista di sabato 24 agosto, giorno in cui è in programma in centro storico l'ottava edizione della "Notte Bianca" di Lucca.



L'evento è organizzato da Confcommercio assieme al comune, in collaborazione con Provincia, Prefettura, Camera di Commercio, Banco Bpm e Fondazione Cassa di Risparmio, Banca del Monte di Lucca e l'azienda Bei & Nannini.



Come di consueto, alla ricchissima parte culturale e artistica del programma si affianca quella più prettamente ludica, rappresentata dalle tante attività che proporranno musica con i loro deejay set. Ecco il loro elenco completo: in piazza San Michele, dalle 19, "Nessun dorma" a cura di Lebowski, Turandot e Caffè del Mercato "Peschino" con Max Radiocaos e dj set di Rik Spin: sempre alle 19, al Bar Moka di via Fillungo "Mojito Party" con live music e dj set; stesso orario in Corso Garibaldi per l'inizio del "Deejay sotto le stelle" a cura di Shaker da Toni, Old City da Vanessa e Caffè Monica da Giò; alle 19 via anche al Bar Astra di piazza del Giglio a "Canta che ti passa", karaoke latino – americano con "er pazzaoke de Simo & Bene"; al Franklin 33 di via San Giorgio spazio a "Flowa Powa III", festa floreale con musica trash anni '90 e guest barman Marco Riccetti; deejay set "Pult white night" infine da Pult, in via Fillungo. Alle 19,30, via alle danze in piazza San Frediano con "Chisco & Jocker Sound", musica reggae con guests a cura di Piccola Osteria e Bar San Frediano; nell'area di Porta dei Borghi ecco "Borghi Night Fever" con deejay set a cura di De Cervesa, Ciclo Divino e Bardo. Alle 20, al Bar del Sole al Mercato del Carmine spazio alla "Carmine Night", dj set con musica anni '80 e '90, mentre il Rewinebar di via Calderia dj set con "Ultra Twist by night". Al Dark Side di via San Frediano dj set con "Dark Side on the moon", mentre il Generale Lee di via Fillungo propone il "Party pazzesco – una notte pazzesca per gente pazzesca". Dalle 20,30 in poi al Bar Milano di via Vittorio Emanuele serata all'insegna di "Una notte bianca avvolgente e sotto le stelle musicali", con musica dal vivo anni '60, '70 e '80. Dalle 21 al Bar Casali di piazza San Michele ecco la "Casali Night con Berto DJ", mentre in piazza San Francesco si balla con il "Dancing in San Francesco" a cura dei commercianti; Dalle 22,30 "Anfiteatro Circus", il dy set che animerà piazza Anfiteatro. Dalle 23 al Gabry Cafè di piazza San Salvatore spazio a "DJ Willi Funky R & Bsoul music". All'Undici Undici di piazza Antelminelli, infine, si parte alla mezzanotte con "DJ Luca Bacchetti Endless/Lucca at Undici/Undici".