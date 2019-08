Confcommercio



Notte Bianca: spettacoli, giochi per bambini e il ritmo irresistibile dei Moruga Drum

sabato, 17 agosto 2019, 10:11

Ci saranno anche tante iniziative dedicate ai bambini all'interno della "Notte Bianca" di Lucca, in programma sabato 24 agosto e organizzata da Confcommercio e Comune, in collaborazione con Prefettura, Provincia, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Camera di Commercio. Banco Bpm e azienda Bei & Nannini. Una scelta precisa degli organizzatori, per confermare una volta di più la vocazione di una manifestazione che si apre e rivolge a un pubblico di tutte le età.



A partire dalle 19 a Palazzo Sani, sede proprio di Confcommercio, è in programma "Notti d'Oriente: Aladdin show", spettacolo di intrattenimento a cura di "Incanto Party" con repliche alle 21 e alle 22. Alla stessa ora in piazza San Michele sarà aperta l'area dei giochi gonfiabili. Alle 20, sempre a Palazzo Sani, sarà la volta del "Kids party", spazio bimbi con animazione, riproposto alle 21,30 e alle 23 in mezzo agli spettacoli di Incanto Party. Un'altra esibizione da non perdere sarà quella dei "Moruga Drum", street band di percussionisti che con il loro coinvolgente "Segui il ritmo" animeranno vie e piazze a partire dalle 21: il gruppo aveva già partecipato alla "Notte Bianca" dello scorso anno, riscuotendo grande successo. Da qua la decisione di invitarlo di nuovo.



Per scaricare la brochure col programma completo della Notte Bianca è possibile consultare i siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it.