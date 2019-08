Confcommercio



Notte Bianca, tante aperture straordinarie di torri, musei e chiese

venerdì, 16 agosto 2019, 12:47

Saranno anche quest'anno tantissime le aperture straordinarie di musei, torri e chiese in occasione della Notte Bianca di Lucca, in programma sabato 24 agosto in centro storico. L'evento è organizzato da Confcommercio assieme al comune, in collaborazione con provincia, prefettura, Camera di Commercio, Banco Bpm, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e l'azienda Bei & Nannini. Il cartellone delle aperture straordinarie risulta così composto:

- Museo Casa Puccini, visite guidate gratuite dalle 22,45 con prenotazione obbligatoria a info@puccinimuseum.it o al numero 0583/1900379;

- Museo del Risorgimento, apertura dalle 21 alle 23 con ingresso gratuito e visite guidate e attività ludiche per i bambini;

- Museo Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana, apertura dalle 21 alle 23 a ingresso gratuito;

- Palazzo Pfanner, apertura dalle 21 alle 24 con visita della residenza e del giardino, biglietto d'ingresso 3 euro, under 12 e disabili con accompagnatore ingresso gratuito;

- Museo delle scienze naturali, apertura dalle 21 alle 24;

- Museo della Zecca, apertura dalle 21 all'1 di notte, ingresso gratuito;

- "Lucca Experience" (casermetta di San Donato), proiezione dedicata alla storia di Lucca, biglietto d'ingresso 4 euro;

- Museo della Follia, apertura dalle 20 alle 22,45, biglietto d'ingresso 8 euro (11 euro con visita guidata, prenotabile al 333/8771713);

- Via Francigena entry point – ex Casa del boia, apertura dalle 20,30 alle 23 a ingresso gratuito (visita guidata invece al prezzo di 3 euro, con prenotazione obbligatoria a info@viafrancigenaentrypoint.eu – 0583/496554);

- Museo Lu. C. C. A., apertura dalle 19 alle 21,30 per la mostra "Fortunato Depero, dal sogno futurista al segno pubblicitario", con biglietto d'ingresso di 8 euro, gratis i bambini sotto i 6 anni;

- Domus Romana, apertura dalle 21 alle 24 con "Calix Domus" visita guidata con proiezioni di film e degustazioni, biglietto d'ingresso di 3 euro;

- Torre delle Ore e Torre Guinigi, ingresso libero con prenotazione obbligatoria agli uffici di Metro Srl (0583/583150 – turismolucca@metrosrl.it);

- Chiesa di Santa Caterina, apertura dalle 21 alle 24, ingresso gratuito;

- Chiesa di San Francesco, apertura dalle 21 alle 24, ingresso gratuito;

- Campanile del duomo di San Martino, apertura dalle 19 alle 23, ingesso gratuito;

- Convento delle suore di clausura (via della Zecca), apertura de giardino dalle 19 alle 23,30 con ingresso gratuito;

- Real Collegio , apertura straordinaria dei saloni e dei chiostri, orario dalle 19 alle 24 con ingresso gratuito. In particolare, vista al chiostro medioevale di Santa Caterina, appena ristrutturato.

Per scaricare la brochure col programma completo della Notte Bianca è possibile consultare i siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it.