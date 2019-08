Confcommercio



Notte Bianca, tanto spazio agli spettacoli di danza

martedì, 20 agosto 2019, 10:04

Prosegue il conto alla rovescia in vista di sabato 24 agosto, giorno in cui è in programma in centro storico l'ottava edizione della "Notte Bianca" di Lucca. L'evento è organizzato da Confcommercio assieme al comune, in collaborazione con provincia, prefettura, Camera di Commercio, Banco Bpm e Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lucca. Tanto spazio anche quest'anno verrà dedicato agli spettacoli di danza, che vedranno a partire dalle 20 in Cortile degli Svizzeri si parte con l'associazione Tango Querido; dalle 21 ad esibirsi saranno i seguenti gruppi: Daisy Dance e Rumba que salsa (piazza Napoleone); Salsa de alma (Palazzo Pretorio); MM Passione Danza (piazza Guidiccioni); Atmosfera Danza e Alchimia Dance (piazza Napoleone); Caraibic Dance (piazza San Martino); Dile que sì (piazza San Giusto); Movin Art (piazzale Vittorio Emanuele II – zona Antico Caffè delle Mura); Rock and swing (piazza San Giovanni). Sempre per quanto riguarda il settore della danza, dalle 22,30 in poi in piazza Cittadella è in programma "Passi d'Ottocento", dimostrazione di danza ottocentesca a cura del circolo di Lucca della Società di danza. Per conoscere il programma integrale della manifestazione è possibile scaricare la brochure ufficiale dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it o sulla pagina Facebook "Notti Bianche Lucca e Viareggio". Per quanto riguarda il materiale cartaceo, sono state fatte stampare e sono distribuite in questi giorni nell'intera Lucchesia 15 mila brochure col programma completo.