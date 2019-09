Corso per aspiranti panettieri e pasticceri, si cercano aziende per stage

Altri articoli in Confcommercio

mercoledì, 18 settembre 2019, 15:47

Mercoledì 25 intanto incontro a Palazzo Orsetti fra l’assessore Bove e i rappresentanti della commissione Città di Lucca

martedì, 17 settembre 2019, 12:52

Ultimi posti disponibili per il corso di barman di primo livello organizzato da So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, che prenderà il via il prossimo 30 settembre e si svolgerà all'interno dell'Emotion Bar (via Nazario Sauro, 513...

lunedì, 16 settembre 2019, 12:40

L'assessore Bove chiede un incontro informale al direttore di Confcommercio Pasquini, che gli ribadisce la necessità di ripartire da zero con un percorso di condivisione reale con gli imprenditori

giovedì, 12 settembre 2019, 10:56

L'ormai imminente avvio del nuovo anno scolastico offre lo spunto a Dante Pieroni, presidente di Federcartolai Confcommercio – province di Lucca e Massa Carrara, per alcune riflessioni sul ruolo di oggi della cartolibrerie

martedì, 10 settembre 2019, 23:56

Sonora bocciatura da parte dei commercianti del nuovo piano della mobilità e della sosta nel centro storico a cui sta lavorando l'amministrazione comunale di Lucca. Il malessere è emerso palese dall'assemblea che si è tenuta a Palazzo Sani, sede della Confcommercio

venerdì, 6 settembre 2019, 11:26

Prende ufficialmente il via il progetto di illuminazione natalizia "E lucevan...le note", promosso come sempre dal Centro commerciale naturale "Città di Lucca" di Confcommercio. E' infatti in partenza la distribuzione del modulo di adesione a tutte le attività del centro storico