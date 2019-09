Illuminazione natalizia: parte il progetto "E lucevan... le note"

Altri articoli in Confcommercio

mercoledì, 4 settembre 2019, 15:07

Confcommercio e la sua Commissione Città di Lucca organizzano per martedì 10 settembre alle 21 a Palazzo Sani, sede dell’associazione, una importantissima riunione aperta a tutti gli imprenditori lucchesi, del centro storico e dei quartieri della prima periferia

lunedì, 2 settembre 2019, 12:47

Esprime commozione Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, nell'apprendere la notizia della scomparsa del cavalier Antonio Landucci Pellegrini, storico titolare della gioielleria Pellegrini di via Fillungo

martedì, 27 agosto 2019, 14:38

A pochi giorni dallo svolgimento dell’ottava edizione della Notte Bianca di Lucca, andata in scena sabato sera in centro storico richiamando una folla stimata in circa 60 - 70 mila persone, gli uffici comunali di Metro hanno raccolto i dati relativi al numero dei presenti ad alcune delle tante visite...

domenica, 25 agosto 2019, 13:24

Circa 60-70 mila persone in centro storico per una festa da ricordare. Il direttore Pasquini: "Il prossimo anno ancora più spazio alla cultura"

venerdì, 23 agosto 2019, 12:55

Visite guidate, aperture straordinarie, main event alle 23,30 in piazza San Martino con il musical, street band, concerti, arie pucciniane, danza, spettacoli teatrali, cinema all'aperto, mercato di arti e mestieri, giochi e animazione per bambini, deejay set nei locali e negozi aperti

giovedì, 22 agosto 2019, 12:38

Va avanti il conto alla rovescia in vista di sabato 24 agosto, giorno in cui è in programma in centro storico l'ottava edizione della "Notte Bianca" di Lucca