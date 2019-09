Confcommercio



Incontro fra Confcommercio e assessore Bove su piano mobilità e traffico del centro storico

mercoledì, 25 settembre 2019, 17:28

Continuano gli incontri partecipativi con le categorie economiche della città per il piano della mobilità sosta nel centro storico. Questo pomeriggio l'assessore alla mobilità Gabriele Bove ha incontrato il presidente e il direttore di Confcommercio Lucca Ademaro Cordoni e Rodolfo Pasquini accompagnati da una folta rappresentanza di associati in particolare di operatori del centro storico di Lucca. L'assessore ha ribadito la validità e trasparenza del percorso partecipativo seguito dall'amministrazione che prevede l'ascolto e la discussione in più fasi per la stesura della proposta definitiva.

Il dialogo si è sviluppato oggi a partire dalle molte domande e interventi degli associati di Confcommercio; l'assessore ha rassicurato nuovamente sulle modalità e tempi con cui sarà portato avanti il progetto e ha concordato con i rappresentanti di Confcommercio un nuovo incontro per la prossima settimana a cui prenderà parte una rappresentanza più piccola dell'associazione per discutere in maniera più approfondita soprattutto di parcheggi esistenti o nuovi e tipologie di permessi per l'ingresso nella ZTL.

“L'incontro di oggi è stato molto costruttivo e, come promesso e ribadito più volte, siamo disponibili a discutere con tutti i portatori di interessi dei dettagli delle singole azioni che entreranno a fare parte del nuovo piano della mobilità e della sosta del centro storico – afferma l'assessore Bove – siamo coscienti dell'importanza delle attività produttive per la vita della città e siamo comunque chiamati come amministratori a fare una sintesi che tenga in considerazione di tutte le varie componenti della nostra comunità. Per questo invito nuovamente la cittadinanza a prendere parte all'elaborazione di questo progetto rendendomi disponibile con gli uffici a valutare tutte le proposte e fornire tutti gli approfondimenti che saranno richiesti”.

