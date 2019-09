Confcommercio



Inizia la scuola, Pieroni: "Acquistare libri nelle nostre cartolibrerie"

giovedì, 12 settembre 2019, 10:56

L'ormai imminente avvio del nuovo anno scolastico offre lo spunto a Dante Pieroni, presidente di Federcartolai Confcommercio – province di Lucca e Massa Carrara, per alcune riflessioni sul ruolo di oggi della cartolibrerie: "Abbiamo avuto modo di leggere – afferma Pieroni – le recenti parole del presidente regionale del nostro sindacato Alessio Carraresi. Parole che, per inciso, condividiamo in pieno: ecco perché invitiamo tutte le famiglie alla prese con l'inizio del nuovo anno scolastico a riflettere sul valore aggiunto delle cartolibrerie, costrette ogni anno a fare i conti con una lotta impari contro la grande distribuzione e in particolare Amazon. Una lotta che vede giocoforza soccombere le nostre piccole imprese, il 10 per cento delle quali è costretta annualmente ad alzare bandiera bianca in Italia e chiudere bottega".



"Eppure – prosegue Pieroni – chi si rivolge a noi, aziende spesso a conduzione familiare, può star sicuro che non verrà mai abbandonato. Il libro, anche quello più introvabile, arriverà nei tempi giusti e sarà esattamente quello richiesto da maestre e professori. Oggi molti pensano di risolvere il problema con un semplice click su internet, risparmiando tempo e denaro, ma non è così: intanto perché tutte le cartolibrerie offrono sconti e promozioni, ma anche perché questa ricerca a tutti i costi del risparmio nell'acquisto dei libri lancia un messaggio sbagliato ai nostri figli, visto che si parla di un investimento sul loro futuro. Insomma, di una priorità. Non limitiamoci a ridurre il tutto ad una guerra al ribasso dei prezzi".



"Il rapporto umano che si instaura nelle cartolibrerie – termina Pieroni - va oltre qualsiasi acquisto fatto tramite uno schermo piatto, senza contare che optare per una cartolibreria significa contribuire a far vivere le nostre città".