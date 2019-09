Confcommercio



La commozione di Confcommercio per la scomparsa di Antonio Landucci Pellegrini

lunedì, 2 settembre 2019, 12:47

Esprime commozione Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, nell'apprendere la notizia della scomparsa del cavalier Antonio Landucci Pellegrini, storico titolare della gioielleria Pellegrini di via Fillungo.



Anima del commercio tradizionale cittadino e per lungo tempo punto di riferimento per il settore degli orafi, con la sua attività ha sempre rappresentato un'eccellenza capace di dare lustro all'intero commercio lucchese, ricevendo nel corso della sua carriera molti e prestigiosi riconoscimenti per la sua attività pluridecennale come ad esempio quelli ricevuti dall'associazione 50 & Più e dalla Camera di Commercio di Lucca in occasione dei 150 anni dall'Unità d'Italia.



Il presidente Ademaro Cordoni e il direttore Rodolfo Pasquini, a nome dell'intera struttura di Confcommercio esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia dell'amico Antonio, in particolar modo al figlio Diego, attuale presidente del sindacato Federpreziosi Confcommercio Lucca e Massa Carrara e componente del Consiglio direttivo dell'associazione di Palazzo Sani.