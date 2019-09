Confcommercio



Piano della mobilità e della sosta, presentate le osservazioni al comune

lunedì, 16 settembre 2019, 12:40

Così come anticipato nel corso della affollata riunione di martedì scorso a Palazzo Sani, Confcommercio e la sua Commissione Città di Lucca hanno raccolto le numerose osservazioni presentate dagli imprenditori presenti all'incontro rispetto alla attuale stesura del progetto del comune per il nuovo piano della mobilità e della sosta.



Osservazioni che sono state puntualmente trasferite in un lungo e circostanziato documento protocollato questa mattina tramite Pec all'attenzione dell'amministrazione comunale, dove vengono illustrate quelle che secondo i commercianti lucchesi – del centro storico, ma anche dei quartieri della prima periferia cittadina – sono le tante criticità del progetto, sia di carattere generale che specifiche. La lunga lettera si chiude con l'invito all'amministrazione a ripartire da zero con questo piano, aprendo finalmente una pagina di concertazione reale: un tema, questo, affrontato anche venerdì scorso dal direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini durante un faccia a faccia informale con l'assessore Gabriele Bove,richiesto da quest'ultimo.



Durante la chiacchierata Pasquini ha ribadito a Bove la necessità di ripartire in questo progetto da un confronto reale con gli operatori, "attori" principali e protagonisti di un progetto che nella sua attuale stesura avrebbe ricadute drammatiche per l'imprenditoria dal punto di vista della sosta e della accessibilità. Ed è per questa ragione che il direttore di Confcommercio ha chiesto all'assessore di organizzare quanto prima una serie di incontri con i commercianti del centro storico e dei principali quartieri della prima periferia, cominciando da una assemblea con i rappresentanti della Commissione Città di Lucca.