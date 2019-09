Confcommercio



Ultimi posti disponibili per il corso di aspirante barman

martedì, 17 settembre 2019, 12:52

Ultimi posti disponibili per il corso di barman di primo livello organizzato da So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, che prenderà il via il prossimo 30 settembre e si svolgerà all'interno dell'Emotion Bar (via Nazario Sauro, 513 – Lucca). Un corso che viene svolto in una sede idonea allo svolgimento pratico, con ben 10 postazioni diverse a disposizione degli allievi che consentiranno a ques'ultimi di fare pratica senza tempi di attesa. Un punto di eccellenza questo, per il corso, assieme alla elevatissima qualità dei docenti. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici Confcommercio (referente Andrea Giammattei, Tel. 0583/473126, E-mail: giammatteandrea@confcommercio.lu.it) Alessandro Scatena (Tel. 0583/473161, E-mail: scatenaalessandro@confcommercio.lu.it) oppure il docente Mauro Picchi (392/0542334).