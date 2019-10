Boom per la mostra di Paperino al Carmine, plauso di Confcommercio

Altri articoli in Confcommercio

venerdì, 25 ottobre 2019, 11:16

L'evento, a cura di Confcommercio e del suo sindacato Fiva dei venditori ambulanti, è organizzato in collaborazione con il comune e in programma nel capoluogo, che vedrà fin dal mattino e per tutta la giornata la presenza di circa 80 banchi provenienti da tutta la Toscana che metteranno in vendita...

giovedì, 24 ottobre 2019, 11:31

Esprimono soddisfazione Confcommercio e la sua Commissione Città di Lucca per la decisione di Lucca Crea di inserire a partire da quest'anno anche il Mercato del Carmine nell'elenco dei siti che ospiteranno eventi di Lucca Comics & Games

mercoledì, 23 ottobre 2019, 13:15

Ha preso il via in questi giorni il montaggio delle prime installazioni riguardanti il progetto delle "Luci di Natale 2019" che vedrà uniti quest'anno il centro storico e il quartiere di Borgo Giannotti

giovedì, 10 ottobre 2019, 12:49

Per tutto il mese di ottobre, su iniziativa di Federottica Confcommercio e dell'Albo degli ottici optometristi, migliaia di professionisti iscritti offrono gratuitamente controlli visivi gratuiti per la prevenzione e la compensazione dei difetti visivi

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:20

Si avvicina il lancio di “Vetrina delle Vetrine”, un progetto di partecipazione dedicato al commercio e rivolto agli esercenti e a tutta la cittadinanza, promosso dal Comune di Lucca e Confcommercio Lucca e Massa Carrara e che rappresenta un passo fondamentale e innovativo per l'alfabetizzazione digitale del commercio lucchese

venerdì, 4 ottobre 2019, 10:56

Confcommercio imprese per l'Italia province di Lucca e Massa Carrara apprende con piacere la nomina di Sandra Bianchi come presidente del Centro commerciale naturale di Borgo Giannotti