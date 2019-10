Confcommercio



Cerimonia di apertura dell'anno Accademico di 50&Più Università di Lucca, venerdì 4 Ottobre alle ore 16,30, Palazzo Ducale (Sala Tobino) piazza Napoleone

giovedì, 3 ottobre 2019, 18:56

410 iscritti, 46 corsi, 50 tra conferenze, visite guidate, concerti, eventi, migliaia le ore di attività. Questo il lusinghiero risultato di 50&Più Università di Lucca dell'anno 2018/19, che si appresta ad affrontare il tredicesimo anno della sua attività, 2019/20 con un programma stellare per tutti i gusti.

Senesco multa in dies addiscens, il motto ciceroniano guida gli organizzatori di questa associazione che ha come finalità principale quella di comunicare il messaggio fondamentale dell'importanza del sapere ad ogni età, facendo leva sulla curiosità, sulla passione per la cultura o semplicemente sull'energia positiva che rende "giovane e vitale" ogni adulto che desideri allargare i propri orizzonti e migliorare la propria vita. Viene offerta un'importante opportunità formativa ed informativa per coloro che hanno voglia di conoscere, approfondire, avvicinarsi alle nuove tecnologie e condividere momenti di arricchimento culturale ed umano.

Quindi cultura di qualità ed occasioni di incontro ed aggregazione offerti agli over 50 (e non) della nostra città.

Per l'anno accademico che sta per iniziare è previsto un programma densissimo, suddiviso tra i poli didattici di Lucca e di Capannori. Tanti i corsi che spaziano dall'Informatica alle Lingue straniere, dalla Storia dell'Arte alla Letteratura, Fotografia digitale, Bioginnastica, Memoria e metodo, Laboratorio teatrale, Balli di gruppo, Canto corale, Benessere psico-fisico, Storia della Musica, Nuove Tecnologie, Cucina e molto altro. Molti dei docenti sono giovani che hanno saputo stabilire con gli utenti un bellissimo rapporto intergenerazionale. Tutto questo nell'ambito della 50&Più Associazione di Lucca facente parte del mondo Confcommercio, che propone sempre per i suoi soci anche Turismo, Sport, Aggregazione, Editoria, Servizi di Patronato e CaaF.

C'è poi una ricca scelta di conferenze, presentazioni di libri, visite guidate, concerti e spettacoli.

L'Associazione ha ospitato conferenzieri di spessore, studiosi, ricercatori, musicisti, storici, saggisti, personalità di spicco della cultura lucchese e non, compresi poi, Artisti e studiosi internazionali.

Tutte le conferenze ed eventi (concerti, mostre, spettacoli, visite guidate ecc.) sono aperti anche ai non iscritti e comunicati sia via email che a mezzo stampa, oltrte ai nostri canali Multimediali, Facebook 50&Più Lucca, siti web ed Applicazioni per smart; Informazioni potranno essere reperite sul sito www.50epiu-unilucca.it o sulla App (per Android) My 50&Più UniLucca.

50&Più Università aspetta tutti i soci e non soci simpatizzanti venerdì 4 ottobre alle ore 16,30 presso la Sala Tobino per la presentazione delle attività e dei docenti, e per un piacevole momento musicale con il Coro di 50&Più diretto dal maestro Silvano Pieruccini e l'esibizione del regista Francesco Tomei, accompagnato da Burcu Duran Tomei. Seguirà buffet dei saluti.