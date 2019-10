Confcommercio



La soddisfazione di Confcommercio per la nomina di Sandra Bianchi come presidente del CCN di Borgo Giannotti

venerdì, 4 ottobre 2019, 10:56

Confcommercio imprese per l'Italia province di Lucca e Massa Carrara apprende con piacere la nomina di Sandra Bianchi come presidente del Centro commerciale naturale di Borgo Giannotti.

«Sandra,- si legge in una nota- nella sua qualità di presidente di Fipe baristi Confcommercio, ha maturato un contributo di esperienza tale da poter essere un vero valore aggiunto per il tanto auspicato rilancio di un quartiere tradizionalmente dedito al commercio come Borgo Giannotti.

Si tratta quindi di un meritato riconoscimento per l'impegno sempre profuso per la valorizzazione dell'intera zona, cui Sandra saprà senz'altro adempiere con le medesime qualità evicenziate nel dar voce alle istanze della sua categoria.

Alla sua presenza si aggiunge quella come vicepresidente del CCN di Cinzia Dianda, per anni attiva all'interno dell'Associazione, in particolare nei giovani Imprenditori Confcommercio, "fresca" di traferimento a Borgo Giannotti e pronta a portare le sua capacità a servizio del quartiere.

Primo segno tangibile del loro operato è stato il coinvolgimento delle attività Giannotti nel progetto di luci natalizie previsto per il centro storico e portato avanti propio in questi giorni dal Ccn Città di Lucca di Confcommercio: per la prima volta infatti le due zone saranno collegate sotto il segno di un'unica illuminazione.

Un'operazione che è stato possibile compiere proprio grazie alla forte determinazione in questo senso della nuova presidente Bianchi, cui Confcommercio augura buon lavoro».