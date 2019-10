Confcommercio



Lo "sbarco" dei Comics al mercato del Carmine, soddisfazione di Confcommercio e commissione

giovedì, 24 ottobre 2019, 11:31

Esprimono soddisfazione Confcommercio e la sua Commissione Città di Lucca per la decisione di Lucca Crea di inserire a partire da quest'anno anche il Mercato del Carmine nell'elenco dei siti che ospiteranno eventi di Lucca Comics & Games.

"Da tempo – si legge in una nota congiunta – avevamo chiesto che anche questo luogo di così alto significato per la città venisse coinvolto a tutti gli effetti nello svolgimento del festival. Tema, questo, che era stato ripreso anche nel corso di una riunione tenutasi qualche mese fa proprio all'interno del Carmine fra i rappresentanti della Commissione, gli operatori dell'area e gli assessori Valentina Mercanti e Gabriele Bove, durante la quale si era parlato con l'amministrazione di progetti di ampio respiro mirati a recuperare e valorizzare il Mercato per tutto l'anno, in modo da farlo fungere da traino per le attività della zona, ma anche – appunto . di inserire già da quest'anno il sito nel programma del festival, trattandosi di un sicuro elemento di attrazione per il festival stesso. Fa piacere dunque vedere che la richiesta sia stata accolta, in quell'ottica di coinvolgimento di Lucca Comics & Games nelle varie zone della città che la nostra associazione porta avanti con impegno ormai da diversi anni".